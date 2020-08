Viviana would never have killed Gioele says husband (Di mercoledì 19 agosto 2020) MESSINA, 19 AGO - The husband of a 43-year-old female DJ found dead near Messina last week after disappearing with her four-year-old son after a car crash two weeks ago said Wednesday she would never ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Viviana would Coronavirus, da Bergamo donna americana avverte gli Usa dell’emergenza Notizie.it Viviana Parisi e Gioele Mondello, "lei non è morta subito". Ipotesi: agonia di qualche ora dopo "l'ultimo disperato salto"?

Quello di Viviana Parisi è un caso di omicidio/suicidio? Il ritrovamento di resti umani compatibili con il corpo di suo figlio Gioele Mondello potrebbe riaccende una pista di questo tipo. I resti sono ...

Dj torinese morta, trovati resti ossei e tracce di una maglietta: “al 99% è il corpo di Gioele”

Resti ossei. E tracce di una maglietta. “Al 99% – fanno sapere gli investigatori – si tratta di Gioele Mondello”. Sedici giorni dopo la scomparsa del piccolo insieme alla madre Viviana Parisi, è stato ...

Quello di Viviana Parisi è un caso di omicidio/suicidio? Il ritrovamento di resti umani compatibili con il corpo di suo figlio Gioele Mondello potrebbe riaccende una pista di questo tipo. I resti sono ...Resti ossei. E tracce di una maglietta. “Al 99% – fanno sapere gli investigatori – si tratta di Gioele Mondello”. Sedici giorni dopo la scomparsa del piccolo insieme alla madre Viviana Parisi, è stato ...