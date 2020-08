Viviana Parisi, uno degli operai dopo l'incidente: "Non abbiamo visto il bambino non sappiamo se c’era o no” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Mentre stavamo transitando abbiamo sentito una frenata di una macchina che ci è venuta a sbattere sul nostro mezzo. Le ruote posteriori si sono rotte con tutti i cerchi. L’urto è stato abbastanza forte. La macchina si è fermata 50 metri più avanti. Io sono sceso a vedere, ma nella macchina non c’era nessuno. Non abbiamo visto il bambino non sappiamo se c’era o no”. E la testimonianza, resa a ’Chi l’ha vistò, di uno dei due operai che hanno avuto lo scontro in autostrada con Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta mentre del figlio Gioele di 4 anni si sono perse le tracce.Arriva oggi L’Esercito per le ricerche del piccolo Gioele, figlio di ... Leggi su huffingtonpost

Non c’è più mistero sulle condizioni di salute mentale di Viviana Parisi, la donna ritrovata cadavere sotto un traliccio dopo una fuga senza un perché, con il figlio Gioele, quattro anni, che non è ...

