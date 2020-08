Viviana Parisi, operaio coinvolto nell’incidente racconta: “Non abbiamo visto Gioele” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Uno degli operai coinvolti nell’incidente di Viviana Parisi ha raccontato le dinamiche dell’accaduto. Di Gioele, però, nessuna traccia: “non sappiamo se c’era o no”. Uno dei due operai coinvolti nell’incidente in autostrada che ha visto come protagonista anche Viviana Parisi, la mamma dj trovata morta nelle campagne di Caronia (Messina), ha raccontato le dinamiche dell’accaduto. … L'articolo Viviana Parisi, operaio coinvolto nell’incidente racconta: “Non abbiamo visto Gioele” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Caso Viviana Parisi: inviato trova pezzo seggiolino vicino traliccio - gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : “Viviana Parisi è fuggita in un’altra direzione”: l’indicazione del testimone sposta le ricerche del piccolo Gioele… - martinapennisi : Cos'è la Piramide della luce dove forse stava andando Viviana Parisi - clikservernet : Viviana Parisi, dopo l’appello del marito Daniele Mondello un centinaio di volontari partecipano alle ricerche del… -