Viviana Parisi, le sue condizioni psicologiche in un certificato medico (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mentre l’attenzione è tutta concentrata su Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, la dj torinese di 43 anni trovata morta l’8 agosto. Nei boschi di Caronia, dove il cadavere della madre di Gioele è stato trovato ai piedi di un traliccio, si è cercato per giorni tracce del bambino senza successo, ora tutto è cambiato: un carabiniere in congedo ha trovato alcuni resti umani compatibili con un bambino di 4 anni. Per sapere se si tratta di Gioele si dovrà attendere l’esame del DNA. Viviana Parisi soffriva di paranoia Claudio Mondello, ormai noto avvocato della famiglia e cugino di Daniele Mondello avrebbe reso noto il certificato medico del 17 marzo ... Leggi su thesocialpost

