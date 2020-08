Viviana Parisi, la testimonianza dell’operaio dopo l’incidente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ancora nessuna novità sulla sorte del piccolo Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso ormai lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, la dj torinese di 43 anni trovata morta l’8 agosto. Nei boschi di Caronia, dove il cadavere della madre di Gioele è stato trovato ai piedi di un traliccio, si è cercato per giorni tracce del bambino senza successo. Ieri, durante la puntata di Chi l’ha visto, uno degli operai che si è scontrato con Viviana in autostrada ha raccontato quello che ha visto. La testimonianza dell’operaio Ai microfoni di Chi l’ha visto ha raccontato cosa è accaduto e cosa ha visto lo scorso 3 agosto, in autostrada, al momento dell’incidente con l’auto di Viviana ... Leggi su thesocialpost

SkyTG24 : Caso Viviana Parisi: inviato trova pezzo seggiolino vicino traliccio - gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : “Viviana Parisi è fuggita in un’altra direzione”: l’indicazione del testimone sposta le ricerche del piccolo Gioele… - CricetoDi : @micheleboldrin Mi devono aver letto e scoperto che c'è qualcos'altro, nel mondo: in questo momento i primi quattro… - BinaryOptionEU : #VivianaParisi, Esercito in campo per cercare il piccolo #Gioele -