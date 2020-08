Viviana Parisi: la paranoia, le crisi mistiche e l’agonia prima della morte (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Un certificato dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, datato 17 marzo, dice che Viviana aveva paranoia e crisi mistiche. Era stato il marito a rivolgersi all’ospedale Covid, perché la moglie era agitata durante il lockdown»: ieri l’avvocato Claudio Mondello, cugino del marito di Viviana Parisi, ha chiarito la vicenda della malattia della donna e aggiunto elementi che potrebbero essere decisivi nell’indagine. Viviana Parisi: la paranoia, le crisi mistiche e l’agonia prima della morte Repubblica spiega oggi che quel certificato non ha avuto ... Leggi su nextquotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : “Viviana Parisi è fuggita in un’altra direzione”: l’indicazione del testimone sposta le ricerche del piccolo Gioele… - Corriere : Non c’è più mistero sulle condizioni di salute mentale di Viviana Parisi: un certificato medico del 17 marzo scorso… - Notiziedi_it : Viviana Parisi, un testimone: “Si è diretta verso la montagna con in braccio il figlio Gioele” - giornalettismo : Il documento è stato diffuso dai legali della famiglia del marito di #VivianaParisi. Intanto, la trasmissione… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi, l'operaio coinvolto nell'incidente in autostrada: «Urto forte, non abbiamo visto Gioele» Il Messaggero Viviana Parisi, il certificato medico trovato in auto: paranoia e crisi mistiche

Non c’è più mistero sulle condizioni di salute mentale di Viviana Parisi, la donna ritrovata cadavere sotto un traliccio dopo una fuga senza un perché, con il figlio Gioele, quattro anni, che non è ...

Viviana Parisi: la paranoia, le crisi mistiche e l’agonia prima della morte

Era stato il marito a rivolgersi all’ospedale Covid, perché la moglie era agitata durante il lockdown»: ieri l’avvocato Claudio Mondello, cugino del marito di Viviana Parisi, ha chiarito la vicenda ...

Non c’è più mistero sulle condizioni di salute mentale di Viviana Parisi, la donna ritrovata cadavere sotto un traliccio dopo una fuga senza un perché, con il figlio Gioele, quattro anni, che non è ...Era stato il marito a rivolgersi all’ospedale Covid, perché la moglie era agitata durante il lockdown»: ieri l’avvocato Claudio Mondello, cugino del marito di Viviana Parisi, ha chiarito la vicenda ...