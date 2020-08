Viviana Parisi, il certificato medico trovato in auto: paranoia e crisi mistiche (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il documento era nell’auto della dj e cita anche la paranoia. Il marito mobilita due paesi: cerchiamo Gioele Leggi su corriere

Si è tenuta nella mattinata odierna la programmata riunione sulle attività di ricerca del piccolo Gioele Mondello, scomparso il 3 agosto scorso insieme alla madre Viviana Parisi, poi ritrovata ...

Viviana e Gioele, inviato di "Chi l'ha visto" trova un pezzo del seggiolino vicino al traliccio

L’aggancio che assicura il seggiolino per bambini al sedile dell’auto è stato trovato a poca distanza dal traliccio dell’alta tensione sotto il quale è stato scoperto il corpo senza vita di Viviana ...

Si è tenuta nella mattinata odierna la programmata riunione sulle attività di ricerca del piccolo Gioele Mondello, scomparso il 3 agosto scorso insieme alla madre Viviana Parisi, poi ritrovata ...