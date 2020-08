Viviana Parisi e Gioele trovati vicini: vittime di chi? Gli inquirenti sanno e ora parleranno (Di mercoledì 19 agosto 2020) Manca solo l’esame del Dna ma al 99% il corpo ritrovato nei boschi di Caronia, a poca distanza dal ritrovamento della mamma, è quello di Gioele Mondello. E ora che Gioele è stato ritrovato, fuori la verità! Manca solo l’esame del Dna ma al 99% il corpo ritrovato nei boschi di Caronia, a poca distanza dal ritrovamento della mamma, è quello di Gioele Mondello. Il piccolo aveva 4 anni.A trovare i resti umani di un bambino è stato un carabiniere in congedo: Giuseppe Di Bello. L’ex militare si è offerto volontario e da quanto riferiscono gli altri soccorritori, era determinato a trovare il bambino ed era attrezzato di attrezzi speciali per il disboscamento.Alla fine ha raggiunto la sua missione e insieme ai resti c’era anche una maglietta che potrebbe essere di Gioele ... Leggi su chenews

