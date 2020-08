Viviana Parisi e Gioele, parla il procuratore: 'Mostreremo ai familiari gli oggetti trovati, poi subito Dna' (Di mercoledì 19 agosto 2020) . Così il , oggi a Caronia, parlando ai coronisti al termine del sopralluogo dopo il ... Leggi su leggo

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi: inviato trova pezzo seggiolino vicino traliccio - blusewillis : RT @perchetendenza: #Gioele: Perché a circa 200 metri dall'autostrada Messina-Palermo sono stati ritrovati resti ossei che sembrano quelli… - blusewillis : RT @Adnkronos: #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso -