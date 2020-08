Viviana Parisi, ci hanno mentito fin dall’inizio: ecco la verità sull’incidente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Due presupposti errati dietro l'inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e la scomparsa di suo figlio Gioele Mondello. Come riporta la Stampa, la Procura ha preso atto di due verità non considerate in precedenza: la donna è riuscita con il bimbo ancora vivo in braccio, ad addentrarsi nel bosco lato montagna semplicemente scavalcando il guardrail dell'autostrada A20 Messina-Palermo. Fino a che il testimone-chiave non si è presentato in Procura, si pensava la donna fosse fuggita lato mare e lì si erano concentrate le prime ricerche. Secondo presupposto: la "lievità" dell'incidente d'auto nel tunnel che ha scatenato il dramma. (Continua...) L'incidente è stato più serio di quanto detto inizialmente. "L'Opel Corsa guidata da Viviana Parisi ... Leggi su howtodofor

