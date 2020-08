Viviana «aveva avuto un crollo mentale», il certificato trovato in auto (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Soffre di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a una crisi mistica»: un certificato medico datato 17 marzo e rilasciato dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto dimostra che le condizioni di salute mentale di Viviana Parisi erano precarie. Il documento, ora sequestrato, è stato trovato dalla Scientifica nella Opel Corsa che la 43enne ha abbandonato sull’autostrada Palermo – Messina dopo un lieve tamponamento, e prima di scomparire oltre il guard rail insieme al figlio Gioele di 4 anni. Lo conferma il legale di famiglia, Claudio Mondello, cugino di Daniele, marito della donna. Le condizioni psichiche di Viviana Parisi spiegherebbero perché la donna potesse essere diretta alla «Piramide della luce», a Motta d’Affermo. Leggi su vanityfair

