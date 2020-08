“Vivi nei nei nostri cuori ora”. Lutto nel cinema: l’amato attore si è spento improvvisamente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Se n’è andato l’attore britannico Ben Cross, noto in particolare per il suo ruolo nel film “Momenti di gloria”. L’uomo è morto ieri all’età di 72 anni. “Ben è deceduto improvvisamente dopo una breve malattia”, ha detto il suo agente da Los Angeles. Ha recitato in numerosi film, anche per la televisione tra cui “Star Trek” nel ruolo di Sarek. Nato a Londra il 16 dicembre del 1947, Cross fece il suo debutto cinematografico a 30 anni nel film di guerra “Quell’ultimo ponte” al fianco di Sean Connery e Michael Caine. Chi lo conosce saprà che è stato notato nel musical “Chicago” e successivamente fu scelto per interpretare nel 1981 in “Momenti di gloria” l’atleta ebreo inglese Harold Abrahams, ... Leggi su caffeinamagazine

