Vito Crimi risponde a Conte: "Alleanza Pd-M5s valore aggiunto ma solo dove ci sono le condizioni" (Di mercoledì 19 agosto 2020) “La costruzione di Alleanza basate sui programmi, sugli obiettivi comuni, ancor prima delle persone, è un valore aggiunto, in quanto il risultato di un percorso comune, in cui i Contenuti vengono prima del Contenitore. Ma va fatto solo dove ci sono le condizioni”. Così, ad Affaritaliani.it, il capo politico dei pentastellati, Vito Crimi, dopo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato che la mancata Alleanza tra Pd e M5s “in Puglia e nelle Marche è un’occasione sprecata”.“Sta già avvenendo, proprio in questi giorni, in alcuni Comuni chiamati al voto per le prossime elezioni ... Leggi su huffingtonpost

