Villani: «Non sono pessimista per il rientro a scuola. Se i bambini presentano sintomi teneteli a casa» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Corriere della Sera intervista Alberto Villani, presidente della società italiana di pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico. Il tema è quello della riapertura delle scuole in relazione all’aumento dei contagi. «Il rischio è proporzionato al rispetto delle indicazioni da parte di tutti. Dirigenti scolastici, insegnanti, genitori. Non sono pessimista. La compartecipazione è fondamentale. Se le poche, chiare regole venissero rispettate il rischio sarebbe minimale. Per gli alunni sopra i 6 anni la mascherina è necessaria solo quando si spostano e non quando sono seduti in banchi opportunamente distanziati». Villani dà alcuni consigli ai genitori: «La raccomandazione è di mandare a scuola i ... Leggi su ilnapolista

