Vilajoana: “Messi resta al Barcellona, sarà al centro del progetto” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Xavi Vilajoana, membro del consiglio direttivo del Barcellona, nonché dirigente che cura i rapporti tra la Masia e la prima squadra, ai microfoni di TycSport ha parlato del futuro di Lionel Messi, al centro delle voci di mercato che lo danno vicino all’addio. Queste le parole del dirigente blaugrana: “Messi?La prima cosa che farà Koeman sarà quella di parlare con Messi. Crede anche lui che il nuovo progetto debba esser guidato Messi. Non contempliamo la possibilità che possa andarsene, Leo può giocare fino a 40 anni. Il futuro di Suarez sarà deciso insieme al mister. Lautaro? Stiamo valutando, siamo in contatto con l’Inter. E su Griezmann posso dirvi che non sarà una contropartita per arrivare a Neymar.” Foto: pagina facebook ... Leggi su alfredopedulla

internewsit : Vilajoana (Barcellona): 'Lautaro Martinez? Valutiamo sempre i big. Messi...' - - davidvallejo01 : RT @TuttoMercatoWeb: Vilajoana, membro del direttivo del Barça: 'Messi sarà alla guida del nuovo progetto' - napolista : Il Barcellona: “Messi guiderà il nuovo progetto. Può giocare fino a 40 anni” Il membro del direttivo blaugrana, Xav… - TuttoMercatoWeb : Vilajoana, membro del direttivo del Barça: 'Messi sarà alla guida del nuovo progetto' - infoitsport : Dalla Spagna – Il Barcellona studia l’ultimo tentativo per Lautaro Martinez. Vilajoana: “Messi? Non se ne va” -

Ultime Notizie dalla rete : Vilajoana “Messi