Vietato il Partito Comunista negli USA il 19 agosto 1954 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 19 agosto 1954 passa una legge al Senato che dichiara Vietato il Partito Comunista negli USA. A firmare la legge è l’allora presidente Dwight Eisenhower. 1954 – Vietato il Partito Comunista negli USA Il Partito Comunista degli Stati Uniti d’America (CPUSA) fu fondato nel 1919, dopo la scissione del Partito socialista d’America in seguito … Leggi su periodicodaily

Sanders parla ai radicali delusi: per battere Trump vietato ripetere gli errori fatti con Hillary

La sinistra radicale sottovalutò il rischio Trump. Ora, parlando alla convention digitale del partito democratico, non vuole ripetere lo stesso errore. Non è solo l'amicizia personale con Joe Biden ...

