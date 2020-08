Victoria Beckham | una dipendente la denuncia per infortuni sul lavoro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Arriva a Victoria Beckham una denuncia da parte di una donna che ha lavorato per la sua casa di moda. La lavoratrice svela tutto. Brutta gatta da pelare per Victoria Beckham. L’ex Spice Girls, da 21 anni sposata con l’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid, Milan e nazionale inglese, David, ha ricevuto una denuncia … L'articolo Victoria Beckham una dipendente la denuncia per infortuni sul lavoro è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Dipendente denuncia Victoria Beckham per un infortunio sul lavoro: Costretta a prendere antidolorifici -… - news24_napoli : Brooklyn Beckham, il figlio di David e Victoria si è sposato in segreto con… - cmdotcom : Brooklyn, il figlio di Beckham e Victoria si è sposato in segreto con l'attrice Nicola Anne Peltz? FOTO… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Sono la coppia più bella del mondo? - OG_Oliviagrace : RT @vogue_italia: Sono la coppia più bella del mondo? -