Vico Equense, medico trovato positivo al rientro dalle vacanze (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVico Equense (Na) – “Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha informato che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Trattasi di un giovane medico al suo rientro dalle ferie che lavora all’ospedale San Leonardo di Castellammare. Per puro caso, prima di rientrare in servizio, ieri si sottoponeva al tampone risultato essere positivo”. A dare la notizia è il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore. “L’ho sentito, è asintomatico, sereno e sta ricostruendo la mappatura dei suoi rapporti come da protocollo. A lui e alla sua famiglia l’augurio di una pronta e rapida guarigione”, si legge ancora nella ... Leggi su anteprima24

StabiaChannel : #Cronaca #Vico Equense - Coronavirus, positivo un medico del San Leonardo rientrante dalle ferie LEGGI LA NEWS:… - positanonews : Vico Equense. Nuovo caso positivo in città, è un medico che lavora all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di… - NapoliToday : #Cronaca Vico Equense, medico risulta positivo al Covid al rientro dalle ferie - sorrentopress : Medico e dipendente di una ditta di Vico Equense positivi al Covid-19 - GNAMMYEOL : buongiorno da vico equense ?? -