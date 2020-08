Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 16:30 (Di mercoledì 19 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2020 ORE 16.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA TIBURTINA ALL’INCROCIO CON VIA MARCO SIMONE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIEREZIONE Roma CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER BASSANO RomaNO IN DIREZIONE Roma, SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATO PER RILIEVI SUL POSTO TROVIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAJANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SU VIALE REGINALDO BELLONI LUNGOLAGO DI ANGUILLARA IN AMBO I SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, DA OGGI PER ... Leggi su romadailynews

