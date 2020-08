Ventenne romana allo Spallanzani: polmonite dopo le feste in Sardegna Ricoverati altri 3 ragazzi dal Circeo (Di mercoledì 19 agosto 2020) in , una ragazza 20enne romana è stata ricoverata allo con la polmonite. Ricoverati anche 3 ragazzi dal . È ricoverata all'Ospedale Spallanzani di con polmonite da Covid, dunque, una Ventenne della ... Leggi su leggo

E' stata ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma, con una polmonite da Covid, una ventenne romana. La giovane era stata per una settimana in Sardegna, dove aveva frequentato con le amiche famosi l ...ROMA. È ricoverata all'Ospedale Spallanzani di Roma con polmonite da Covid una ventenne della zona Nord della Capitale dopo essere stata per una settimana in Sardegna ed aver frequentato intensivament ...