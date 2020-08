Vacanze a Ibiza: bellezza e libertà (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il lockdown ha fermato anche Ibiza. La legge del Governo delle Baleari, infatti, parla chiaro: per tutta l’estate 2020 le discoteche resteranno chiuse, tranne qualche beach club e chiringuito. E pensare che era dagli anni Settanta che alcuni locali storici, come ad esempio il Pacha, non chiudevano. Leggi su vanityfair

fattoquotidiano : Vi aspettavate che quest’estate il Covid fosse un ricordo lontano, come la fidanzata a casa mentre sei a Ibiza con… - TravellerItalia : Vacanze a Ibiza: bellezza e libertà - sportli26181512 : Theo Hernandez show: vacanze super a Ibiza con la fidanzata Zoe Cristofoli. FOTO: L'esterno spagnolo del Milan è al… - blogtivvu : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanze ad Ibiza vicini (ma lontani) sognando il lieto fine!? ??? Ti racconti… - blogtivvu : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanze ad Ibiza vicini (ma lontani) sognando il lieto fine -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze Ibiza Vacanze a Ibiza: bellezza e libertà Vanity Fair.it Belen, la foto con il figlio suscita polemiche: “E’ traumatica”

L’ultima foto di Belen Rodriguez con il figlio Santiago suscita polemiche sul web: il momento immortalato viene definito “disturbante”, come mai? Belen Rodriguez condivide varie foto insieme al figlio ...

Coronavirus in Sardegna, un positivo nel resort. In quarantena oltre 400 turisti

E a Roma 10 nuovi casi positivi di ritorno da vacanza in Sardegna, di cui 6 collegati al cluster ... di Torino Caselle su 97 passeggeri arrivati nel primo pomeriggio da Ibiza. I controlli nello scalo ...

L’ultima foto di Belen Rodriguez con il figlio Santiago suscita polemiche sul web: il momento immortalato viene definito “disturbante”, come mai? Belen Rodriguez condivide varie foto insieme al figlio ...E a Roma 10 nuovi casi positivi di ritorno da vacanza in Sardegna, di cui 6 collegati al cluster ... di Torino Caselle su 97 passeggeri arrivati nel primo pomeriggio da Ibiza. I controlli nello scalo ...