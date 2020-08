“Uso esteso delle mascherine a scuola”: Miozzo conferma l’orientamento del Comitato Tecnico Scientifico (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’orientamento del Comitato Tecnico Scientifico è per un uso esteso delle mascherine a scuola: lo ha affermato il coordinatore del Cts Agostino Miozzo a SkyTg24. “Questa malattia ha imposto tre pilastri: il distanziamento, l’uso della mascherina e l’igiene. Sono indiscutibili e saranno validi per il mondo scolastico“, ha precisato Miozzo. “Sopra i sei anni sarà richiesto, in Italia come in altri Paesi, che ci imponiamo l’uso della mascherina e il distanziamento. Poi ci saranno condizioni particolari, come l’uso se c’è un ragazzo non udente in classe, l’interrogazione, momenti del contesto locale che saranno valutati. L’indicazione però sarà: ... Leggi su meteoweb.eu

