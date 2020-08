Usa, un caso di peste in California: non succedeva da 5 anni. I medici: “Contagio durante passeggiata con il cane” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Usa, un caso di peste in California: non succedeva da 5 anni Era il 2015 quando in California per l’ultima volta è stato registrato un caso di peste: dopo 5 anni, il Dipartimento della Sanità pubblica ha fatto sapere che un residente locale di South Lake Tahoe è risultato positivo e ora si sta sottoponendo a cure mediche a casa. Secondo quanto ricostruito dalle autorità sanitarie, l’uomo potrebbe essersi contagiato dopo essere stato morso da una pulce infetta mentre camminava con il suo cane lungo un lago. I batteri della peste, infatti, vengono spesso trasmessi dalle pulci che a loro volta sono stati infettati da roditori selvatici come scoiattoli e marmotte. L’uomo ... Leggi su tpi

Ariel2575 : @FmMosca in caso di morte del presidente Usa in carica,prende il suo posto il vice presidente. - RadioItaliaIRIB : Usa, California: caso di peste dopo cinque anni - marcoleofrigio : RT @guidoolimpio: Messico. Cartello di Jalisco usa droni con esplosivo al plastico e 'sfere' di metallo. Non è certo il primo caso. Già alt… - danieledv79 : RT @maurizioft: @silvestrigreg @RaffaelePizzati @danieledv79 @lucianonobili @ItaliaViva @AdalucDe @laura_ceruti @sandrogozi @Agata63803486… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa caso Cina all'attacco degli USA per il caso Huawei: "Basta discreditare le aziende cinesi" Sputnik Italia Usa, un caso di peste in California: non succedeva da 5 anni

Era il 2015 quando in California per l’ultima volta è stato registrato un caso di peste: dopo 5 anni, il Dipartimento della Sanità pubblica ha fatto sapere che un residente locale di South Lake Tahoe ...

Incendio alla casa di riposo di Dogliani: la testimonianza dell’infermiere eroe che ha salvato gli anziani ospiti

Stanno meglio le sei persone, due anziani ospiti e quattro operatori sanitari, che ieri hanno avuto un principio di intossicazione, a causa del fumo respirato nell’incendio scoppiato nella casa di ris ...

Era il 2015 quando in California per l’ultima volta è stato registrato un caso di peste: dopo 5 anni, il Dipartimento della Sanità pubblica ha fatto sapere che un residente locale di South Lake Tahoe ...Stanno meglio le sei persone, due anziani ospiti e quattro operatori sanitari, che ieri hanno avuto un principio di intossicazione, a causa del fumo respirato nell’incendio scoppiato nella casa di ris ...