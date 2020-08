Usa, la California dichiara lo stato emergenza per gli incendi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa degli incendi che stanno dilaniando lo stato americano fra le elevate temperature e i forti venti. 'Stiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset

Usa, la California dichiara lo stato emergenza per gli incendi

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa degli incendi che stanno dilaniando lo Stato americano fra le elevate temperature e i forti venti. "Stiamo ...

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa degli incendi che stanno dilaniando lo Stato americano fra le elevate temperature e i forti venti. "Stiamo ...