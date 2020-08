Usa, la California brucia: dichiarato lo stato d'emergenza (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il governatore della California, Gavin Newsom , ha dichiarato lo stato di emergenza a causa degli incendi che stanno dilaniando lo stato americano fra le elevate temperature e i forti venti. 'Stiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Usa California Usa, la California dichiara lo stato emergenza per gli incendi TGCOM L'inarrestabile corsa di Tesla, dal mercato alla Borsa

Il fenomeno Tesla non conosce limiti. Soprattutto in Borsa. Con una market cap di oltre 340 miliardi, la casa californiana sta scalando l'olimpo dei titoli globali a maggior capitalizzazione. Come rip ...

Usa: Trump, i Democratici hanno attuato intenzionalmente blackout in California

New York, 19 ago 00:51 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha affermato che i Democratici eletti in California hanno "intenzionalmente attuato" un'ondata di blackout ...

