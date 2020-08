Usa, elezioni 2020: ufficiale Biden alla testa dei democratici (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella notte italiana arriva l’ufficialità: Joe Biden sarà alla testa dei democratici alle prossime elezioni Usa in programma per il 3 novembre 2020. In tanti se lo aspettavano, altri ancora aspettavano l’ufficialità. Era solo questione di giorni e, poi, di ore. Da oggi in poi, alle testa dei democratici, per un posto alla Casa Bianca, ci sarà, ufficialmente, Joe Biden. Quest’ultimo, nelle ore della notte italiana, ha ricevuto la nomination democratica per la White House. Il tutto si è svolto durante la convention di Milwaukee: l’ex presidente Usa ha definitivamente superato il quorum dei delegati necessari. Con un risultato pari a 3.459 voti contro i 1.121 di ... Leggi su bloglive

