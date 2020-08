USA Breaking news del 19 agosto 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Oggi, 19 agosto 2020, ci giungono diverse notizie dagli USA. Last news del 19 agosto Trump rinvia i negoziati con la Cina Il presidente Donald Trump ha affermato di aver posticipato i negoziati commerciali con la Cina. Ha infatti detto: “Non voglio parlare con Pechino ora”. Tutto questo farà aumentare le tensioni fra Washington e … Leggi su periodicodaily

Il presidente Trump, per portare avanti la sua teoria sulla necessità di votare di persona e non per posta, ha citato una frase del virologo Fauci. La frase è: “Se fatto correttamente, seguendo le lin ...

Trump: a breve faremo scattare le sanzioni contro l’Iran

Il presidente Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana gli USA faranno scattare le sanzioni contro l’Iran, nonostante la mozione respinta dal Consiglio di Sicurezza ONU. Trump ha inoltre s ...

