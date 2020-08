Usa 2020, nella sera dell’incoronazione di Joe Biden alla convention Dem la Ocasio-Cortez parla a favore di Bernie Sanders (Di mercoledì 19 agosto 2020) “In un momento in cui milioni di americani cercando delle soluzioni vere, io appoggio la nomination di Bernard Sanders del Vermont a presidente degli Stati Uniti“, dice Ocasio-Cortez parlando del movimento creato da Sanders che punta a “guarire le ferite dell’ingiustizia civile, della colonizzazione, misoginia e omofobia. E a costruire un sistema dell’immigrazione e della politica estera che prenda le distanze dalla violenza e dalla xenofobia del passato”. L'articolo Usa 2020, nella sera dell’incoronazione di Joe Biden alla convention Dem la Ocasio-Cortez parla a ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - repubblica : Michelle Obama regina della prima serata della convention: 'Abbiamo un presidente sbagliato'. Sanders duro: 'Incapa… - fattoquotidiano : Coronavirus presente anche nelle particelle prodotte durante la respirazione: lo studio Usa che può confermare la t… - clikservernet : Usa 2020, nella sera dell’incoronazione di Joe Biden alla convention Dem la Ocasio-Cortez parla a favore di Bernie … - Noovyis : (Usa 2020, nella sera dell’incoronazione di Joe Biden alla convention Dem la Ocasio-Cortez parla a favore di Bernie… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa 2020

“Professore Associato Aggiunto del Goldstein Center for Esthetic and Implant Dentistry Dental College of Georgia, Augusta University, USA. Insignito nel 2020 del prestigioso riconoscimento di Fellow d ...Google ha inviato una serie di richieste per l'approvazione del governo per sperimentare trasmissioni WiFi a 6GHz in diversi Stati degli USA: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, ...