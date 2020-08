Usa 2020: Joe Biden sarà l'anti-Trump (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'ex vicepresidente ha ricevuto la nomination per la Casa Bianca dalla convention virtuale democratica superando largamente il quorum dei delegati necessari: 3.459 contro i 1.121 di Sanders. 'L'... Leggi su tg.la7

repubblica : Coronavirus nel mondo, il capo della task force Usa: 'Avrei voluto lockdown come l'Italia' [aggiornamento delle 12:… - repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - repubblica : Michelle Obama regina della prima serata della convention: 'Abbiamo un presidente sbagliato'. Sanders duro: 'Incapa… - SimoneLaurinho : RT @formichenews: Cai Xia, per 15 anni docente alla scuola d’élite del Pcc, è stata espulsa dalla Cina dopo aver accusato il presidente Xi… - zazoomblog : USA tornano a scendere le richieste di mutui settimanali - #tornano #scendere #richieste #mutui -