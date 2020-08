Usa 2020, Biden incassa la nomination. Bill Clinton: «Trump crollato come un castello di carte». Ocasio-Cortez esalta Sanders, ma su Twitter appoggia il candidato dem (Di mercoledì 19 agosto 2020) Joe Biden ha ricevuto ufficialmente la nomination dal partito democratico come candidato per la sfida alla Casa Bianca. Nella seconda giornata della convention di Milwaukee, il roll call con l’appoggio dei delegati dai 57 Stati e territori Usa si è svolto concentrato in 30 minuti e, come per l’intera convention, tutto in virtuale. Biden ringrazia commosso con sua moglie Jill e dà appuntamento a domani 20 agosto per il suo intervento conclusivo. Ma è il giorno di altri interventi attesi, come quello dell’ex presidente Bill Clinton, subito travolto dalle polemiche sui social per una nuova foto che lo riporta vicino allo scandalo Epstein. E poi quello della giovane deputata Alexandria ... Leggi su open.online

