Usa 2020, Biden è ufficialmente il candidato dem. Il discorso della moglie Jill da una scuola: “America famiglia distrutta, Joe può unirci” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Joe Biden ha ufficialmente la nomination per la Casa Bianca: nel ‘roll call’ della convention democratica, l’appello dove i rappresentanti dei vari Stati e territori Usa esprimono i loro voti, l’ex vicepresidente ha superato il quorum dei 2374 delegati necessari per diventare il ‘nominee’. Sarà lui l’uomo che sfiderà Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali in autunno. Sorridente e visibilmente emozionato, l’ex vicepresidente ringrazia tutti. “Grazie, grazie. Ci vediamo giovedì”, dice fra qualche palloncino e un po’ di coriandoli che gli piovono addosso. “È l’onore della mia vita accettare la nomination del partito democratico per la presidenza degli Stati Uniti d’America”, ha poi scritto su ... Leggi su ilfattoquotidiano

