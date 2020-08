USA 2020, Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – Joe Biden ottiene ufficialmente la nomination democratica per la corsa alla Casa Bianca. L’investitura è avvenuta tramite “roll call”, l’appello con cui i rappresentanti dei vari Stati e territori Usa esprimono i loro voti. Accanto c’è la moglie Jill, che definisce Biden un uomo “deciso” che “lavora per gli altri”. “Joe farà per le vostre famiglie quello che fa per la sua” – aggiunge l’aspirante First Lady rivolgendosi agli americani -. Si congratula con Biden anche il suo ex capo Barack Obama: “Sono orgoglioso di te”, twitta l’ex presidente. Leggi su quifinanza

