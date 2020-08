Usa 2020, alla convention democratica è il “Kamala day”. Obama: «Per Trump la presidenza è come un reality» (Di mercoledì 19 agosto 2020) C’è anche Barack Obama tra i protagonisti della terza giornata della convention democratica, in vista delle elezioni Usa. L’ex presidente ha attaccato duramente il suo successore, che sfiderà Joe Biden a novembre. «Donald Trump non ha mostrato alcun interesse nel mettersi al lavoro, nel trovare un terreno comune, nell’usare l’eccezionale potere del suo ufficio per aiutare qualcuno tranne se stesso e i suoi amici. Nessun interesse nel trattare la presidenza come tutto fuorché un altro reality show che può usare per ottenere l’attenzione che desidera», ha detto Obama. L’attacco di Pelosi «Speravo che Trump potesse mostrare qualche interesse nel ... Leggi su open.online

