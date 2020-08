Uomini e Donne, Giulio Raselli racconta un aneddoto del suo passato: ‘Da quel giorno ho paura di morire’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’ex tronista ha rivelato un fatto accaduto alcuni anni fa che gli ha provocato crisi d’ansia e la paura di morire che ha tuttora. Ecco che cosa gli è successo Uomini e Donne: Giulio Raselli parla sui social di un aneddoto del suo passato Abbiamo conosciuto Giulio Raselli prima come corteggiatore a Uomini e Donne di Giulia Cavaglia, poi come tronista. Nel secondo percorso per lui è andata decisamente meglio, dal momento che ha trovato l’amore accanto a Giulia D’Urso con la quale convive a Valenza. Alcune ore fa l’ex tronista ha stupito un po’ tutti con una confessione sui social. Attraverso le sue storie su Instagram ha raccontato ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : I vecchi troni di Uomini e Donne durante l'estate ce li meritavamo. - fleinaudi : Grazie a ?@FrancoBechis? Facciamo il possibile ... dal 1962 ! La diffusione della cultura e del pensiero liberale… - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - IlComunitarista : @Carlo213Ge @giadif Per gli uomini. Ma per le donne? Quante sono vergini all'altare? - RobertoRenga : RT @LesFleursduMar: Mi piacciono gli uomini che non parlano delle donne con cui sono stati. Roba rara, insomma. -