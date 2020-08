Unicredit: Superbonus 110%, siamo pronti ad acquistare i crediti fiscali di condomini, privati e imprese (Di mercoledì 19 agosto 2020) A seguito della pubblicazione dei regolamenti attuativi del ministero dello Sviluppo economico e dell’Agenzia delle Entrate, Unicredit ha messo a disposizione dei propri clienti servizi dedicati e prodotti finanziari per usufruire in modo rapido e conveniente delle misure contenute nel decreto “Rilancio”, che introduce agevolazioni fiscali tra cui la possibilità di detrarre il 110% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili. “Grazie alla nostra solidità patrimoniale – affermano Andrea Casini e Remo Taricani, Co-CEOS Commercial Banking Italy di Unicredit – possiamo offrire ai nostri clienti la possibilità di usufruire immediatamente del bonus fiscale per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili. ... Leggi su ildenaro

