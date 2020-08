Undici arresti e le condanne Ma l'incubo degli agenti è libero (Di mercoledì 19 agosto 2020) Valentina Dardari Il giudice ha disposto l’obbligo di firma per il senegalese con una sfilza di denunce. Anche questa volta per lui niente carcere Sidibe Temoko, senegalese 24enne è ancora una volta libero di trasgredire la legge italiana. Dopo 11 arresti e una sfilza di denunce le porte del carcere per lui non si apriranno neanche questa volta. Poco importa se tra dicembre 2017 e luglio 2020 ha collezionato diversi fermi. Gli ultimi due qualche giorno fa dopo aver aggredito dei poliziotti e aver danneggiato delle volanti. Poche ore dopo essere stato arrestato, è di nuovo libero. Per lui solo l’obbligo di firma. Dopo 11 arresti e diverse condanne è libero Pochi giorni fa il questore di Torino, ... Leggi su ilgiornale

