Una Vita puntate spagnole: Lolita caccia Antonito di casa per tradimento (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una Vita in Spagna sta intrattenendo i telespettatori con interessanti colpi di scena, che riguardano anche Lolita e Antonito. Per questa coppia, tanto amata dal pubblico, arriva una crisi molto profonda causata da Natalia Quesada, la nuova arrivata. In particolare, quest’ultima cerca di inserirsi tra i due innamorati, riuscendoci. Infatti, Antonito sembra voler cedere alla … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

