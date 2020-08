Una vita anticipazioni: Ramon è ancora vivo, cosa farà adesso Genoveva per farlo fuori? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quando Ramon torna a casa, Carmen gli dice tutto quello che è successo e l’uomo stenta a credere che anche suo figlio si possa esser lasciato trascinare in quell’affare nonostante il suo avvertimento. Ma ormai sembra essere tardi… Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 20 agosto 2020? Lo scopriamo con le ultime anticipazioni che arrivano da Acacias 38. Domani andrà in onda l’episodio 1032 di Una vita. Vi ricordiamo che invece da lunedì tornerà Beautiful per cui Una vita andrà in onda con il classico episodio di 22 minuti e non con quello lungo, ma diviso in due parti. Non ci resta adesso, che scoprire quelle che sono le ultime news e le anticipazioni che ci ... Leggi su ultimenotizieflash

