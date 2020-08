UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 20 agosto 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) anticipazioni puntata 1033 di Una VITA di giovedì 20 agosto 2020:Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: CLARA avrà da soffrire…Susana avverte Rosina: se si comporterà ancora così, potrebbe perdere Liberto. Servante tenta di vendere gli oggetti dimenticati dagli ospiti della pensione e scopre che, fra gli oggetti in questione, c’è anche un cilindro magico. Emilio rivela a Cinta che l’ha lasciata per un serio motivo ed è pronto a parlargliene. Ramon dice ai familiari di essere convinto che il suo incidente non sia stato affatto un caso, ma che qualcuno abbia tentato di farlo fuori. Intanto Genoveva scopre che il piano ai danni del Palacios non ha funzionato… Cesareo regala a Camino un libro dei ... Leggi su tvsoap

