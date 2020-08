Una Vita, anticipazioni oggi 19 agosto: Genoveva la seduttrice (Di mercoledì 19 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 19 agosto 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola, su Canale 5 alle 13.45? Genoveva si intromette sempre di più nella crisi tra Liberto e Rosina, cercando di far cadere il Seler nella sua rete da ammaliatrice… Con il permesso di mamma Bellita, Cinta è tornata a esibirsi per aiutare la famiglia sull’orlo del fallimento finanziario. Al suo fianco c’èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

