Una Vita Anticipazioni dal 24 al 29 agosto 2020: Alfredo fa arrestare Liberto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e il Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 24 a sabato 29 agosto 2020. Ecco le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5, nell'ultima settimana di agosto. Leggi su comingsoon

