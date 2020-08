Una Vita anticipazioni: CINTA vuole fuggire con EMILIO ma… (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, la giovane CINTA Dominguez (Aroa Rodriguez) scoprirà con sgomento che il suo amato EMILIO Pasamar (Josè Pastor) è già il promesso sposo di Angelines (Sara Sierra), la figlia dell’arcigno Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky).Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: SANEM e DEREN unite per salvare la Fikri HarikaQuesto darà il via ad una complicata storyline che avrà tra i protagonisti assoluti la figlia di José Miguel (Manuel Bandera) e Bellita del Campo (Maria Gracia)… Una Vita, trame: ecco perché EMILIO deve sposare Angelines Le anticipazioni indicano che tutto emergerà nel momento in cui sarà chiaro che Camino ... Leggi su tvsoap

