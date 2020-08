Una Vita Anticipazioni 19 agosto 2020: Susana sventa il piano di Genoveva ma... (Di mercoledì 19 agosto 2020) Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 19 agosto 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Emilio è geloso del rapporto tra Cinta e Rafael. Genoveva tenta di sedurre Liberto ma Susana sventa il suo piano. Leggi su comingsoon

marattin : Ci sono solo due possibili motivi per cui due partiti politici (in questo caso Pd e M5S) decidono di dar vita ad un… - chetempochefa : La differenza fa paura a tutti, ma la differenza è l’unica qualità che può darti una chance, una opportunità di suc… - forumJuventus : GdS: 'Arthur, lunedì si allenerà con la Juve. Il neo-juventino ha risolto il contratto ed è pronto ad arrivare a To… - manueliiina : RT @__harryshands: Ve lo dico ora e mai più perché davvero qui alcune persone stanno cacando fuori dal vasino - DI NUOVO. Harry Styles sen… - Alessan13775500 : RT @ClaudiaBreve: @Alessan13775500 Come diceva Dario Fo.... La vita è una meravigliosa occasione fugace da acciufare al volo... Buon giorn… -