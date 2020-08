Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 19 agosto: la confessione di Nunzia (Di mercoledì 19 agosto 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 19 agosto 2020. Che cosa succede nel nuovo episodio della soap opera napoletana in onda su Rai 3 alle 20.40 circa? Dopo tanti anni, per Nunzia è giunto il momento di rivelare alla figlia Clara un segreto clamoroso che riguarda entrambe le due donne ed è fonte di grande sofferenza… Nunzia rivela alla figlia Clara un segreto taciuto per una vitaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

