"Un passaggio inquietante". La Meloni stana Draghi: come vogliono fregarci in Europa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Parla Mario Draghi e nessuno, o quasi, fiata. Solo Giorgia Meloni osa alzare la mano e criticare il discorso dell'ex presidente della Bce al Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Un discorso molto "politico" e poco "tecnico" giudicato dai commentatori un manifesto programmatico da premier in pectore. "Da Mario Draghi al Meeting di Rimini - è il giudizio severo della Meloni - solite dosi eccessive di europeismo acritico e un passaggio inquietante su un futuro ministero del Tesoro europeo che priverebbe governi e parlamenti nazionali della loro sovranità". La leader di Fratelli d'Italia riconosce però un merito a Draghi: "Nel suo discorso c'è un passaggio che condivido molto e ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : Giorgia #Meloni, l'unica a criticare #Draghi: 'Europeismo acritico, con un passaggio inquietante' #Meeting2020… - giuseppe_matto : @borghi_claudio Parole sacrosante, ormai c'é una sufficienza inquietante, non si parla più del poderoso dossier aut… - robsalnitro : @mbmarino @follow_lia @NuovoNickname E non ho solo il descriverla come una sgualdrina. C'è un passaggio inquietante… -

Ultime Notizie dalla rete : passaggio inquietante **Draghi: Meloni, 'europeismo acritico ma bene su debito buono e cattivo'** | SassariNotizie 24 ore - 540644 SassariNotizie.com Taglio dei parlamentari: così le televisioni oscurano le ragioni del No

Inquietanti, incredibili: i numeri che riguardano la presenza della questione referendaria nelle sette principali emittenti televisive nazionali. Il taglio dei parlamentari lì è già avvenuto. Senza ne ...

Referendum, la par condicio non c’è. E nemmeno l’Agcom

Inquietanti, incredibili: i numeri che riguardano la presenza della questione referendaria nelle sette principali emittenti televisive nazionali. Referendum prossimo venturo, Vincenzo Vita: Il taglio ...

Inquietanti, incredibili: i numeri che riguardano la presenza della questione referendaria nelle sette principali emittenti televisive nazionali. Il taglio dei parlamentari lì è già avvenuto. Senza ne ...Inquietanti, incredibili: i numeri che riguardano la presenza della questione referendaria nelle sette principali emittenti televisive nazionali. Referendum prossimo venturo, Vincenzo Vita: Il taglio ...