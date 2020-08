«Un miliardo e 300 milioni di crediti Covid-19» (Di mercoledì 19 agosto 2020) È il bilancio finale del programma varato dalla Confederazione a sostegno dell'economia scaduto il 31 luglio. Leggi su media.tio.ch

SVignaroli : ???? Grazie alla riforma che taglia il numero dei parlamentari, avremo una #Camera e un #Senato più efficienti e meno… - mikedells : RT @SVignaroli: ???? Grazie alla riforma che taglia il numero dei parlamentari, avremo una #Camera e un #Senato più efficienti e meno costosi… - divorex82 : RT @SVignaroli: ???? Grazie alla riforma che taglia il numero dei parlamentari, avremo una #Camera e un #Senato più efficienti e meno costosi… - MarioBubu : RT @SVignaroli: ???? Grazie alla riforma che taglia il numero dei parlamentari, avremo una #Camera e un #Senato più efficienti e meno costosi… - gabrybla : RT @SVignaroli: ???? Grazie alla riforma che taglia il numero dei parlamentari, avremo una #Camera e un #Senato più efficienti e meno costosi… -

Ultime Notizie dalla rete : miliardo 300

Ticinonline

L’Italia, con i suoi 400 mila “Paperoni” (ossia persone che detengono una ricchezza superiore al milione di dollari, immobili esclusi)si conferma il nono paese al mondo per patrimoni finanziari, con ...Ovviamente, come sempre capita con queste classifiche, i dati non tengono in considerazione l’inflazione (ad oggi, gli oltre 300 milioni incassati solo negli Stati Uniti salirebbero a circa mezzo ...