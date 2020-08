Un bufalo a Todi, Moroni: “Mi mancava vincere battaglie estenuanti”. Stebe: “Infortuni? Non ho mai mollato” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gian Marco Moroni continua il suo convincente cammino agli Internazionali di Tennis Città di Todi. Il romano classe ’98, giustiziere al primo turno della stellina spagnola Carlos Alcaraz Garfia, ha sconfitto il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 in oltre 2 ore e mezza di gioco. ‘bufalo’ raggiunge così i quarti di finale del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club Todi 1971. Moroni: “Contentissimo di essere riuscito a girare il match” – Determinato e grintoso come sempre, Moroni ha commentato: “Il mio avversario è partito meglio, mi ha messo subito in difficoltà. Nel primo set ho fatto davvero fatica a spingere. Dal secondo parziale ho iniziato ad aprire di più gli angoli, ... Leggi su sportface

AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Gian Marco #Moroni si impone su Daniel #Altmaier con il punteggio di 3-6 6-4 6-4: “Una bella sbufalata di due ore e mez… - LucaFiorino24 : RT @matmosciatti11: Gian Marco #Moroni si impone su Daniel #Altmaier con il punteggio di 3-6 6-4 6-4: “Una bella sbufalata di due ore e mez… - matmosciatti11 : Gian Marco #Moroni si impone su Daniel #Altmaier con il punteggio di 3-6 6-4 6-4: “Una bella sbufalata di due ore e… - WeAreTennisITA : Al torneo Challenger di Todi vincono @el___bufalo e Giannessi, out Giustino. I risultati ?? Altmaier b. Giustino 3… - Mamiro10 : @ATPChallenger Todi @meftennisevents R32 ????@federicogaio #130 a ????@MatteoViola_ATP #222 ????A Giannessi #158… -

Ultime Notizie dalla rete : bufalo Todi Challenger Todi 2020 | programma e orari mercoledì 19 agosto Zazoom Blog