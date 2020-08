Ultimi giorni al mare per Maria de Filippi che in costume è uno schianto (FOTO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ultimi giorni di relax sulla sua barca, Maria de Filippi si gode questa estate da vera regina di Mediaset. Dopo il successo strepitoso dell’ultima edizione di Temptation Island, per la conduttrice si prevede una nuova stagione ricca di soddisfazioni. In queste settimane, tra un tuffo e l’altro, ha trovato il tempo per dedicarsi ai casting di Amici, alle scelte per i papabili tronisti di Uomini e Donne, alle registrazioni di Tu si que vales che tornerà in onda regolarmente a settembre con tutte le accortezze richieste dalle nuove misure imposte dal Governo. Insomma una estate sempre più che piena per Maria de Filippi che non tornerà subito in onda. A debuttare, con uno dei suoi programmi, potrebbe infatti essere Alessia Marcuzzi, con la nuova edizione ... Leggi su ultimenotizieflash

emergenzavvf : Non solo soccorsi, più di 100 gli interventi svolti a #Nuoro per l’emergenza idrica: negli ultimi tre giorni… - rt_feet : RT @myMistress_org: Ultimi due giorni a Bologna schiavetti, poi il 21 sarò a Roma per sessioni.. Candidatevi in privato! ° mistresslife ° f… - littlepet6 : RT @myMistress_org: Ultimi due giorni a Bologna schiavetti, poi il 21 sarò a Roma per sessioni.. Candidatevi in privato! ° mistresslife ° f… - Carmen24583545 : Il 19 agosto del 14 d.C. moriva l'imperatore Augusto. Dopo oltre 40 anni di impero, Augusto morì a Nola, in Campani… - finslave51 : RT @myMistress_org: Ultimi due giorni a Bologna schiavetti, poi il 21 sarò a Roma per sessioni.. Candidatevi in privato! ° mistresslife ° f… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi giorni Ultimi giorni per un'alleanza. Si tratta sul ticket Pd-5 Stelle | il manifesto Il Manifesto Covid a Caserta, boom di contagi: Roccamonfina diventa un focolaio

Boom di contagi a Roccamonfina, dove i sette positivi al Covid ieri sono diventati 16. A dirlo è l'amministrazione comunale attraverso un post sul proprio profilo Facebook. Di questi nuovi contagi, pe ...

Calciomercato Inter: le Ultime su Emerson Palmieri

Oltre a preparare la finale, l’Inter monitora il calciomercato, uno degli obiettivi è Emerson Palmieri del Chelsea, ecco le ultime sul terzino italo-brasiliano e sul momento dei nerazzurri. A 2 giorni ...

Boom di contagi a Roccamonfina, dove i sette positivi al Covid ieri sono diventati 16. A dirlo è l'amministrazione comunale attraverso un post sul proprio profilo Facebook. Di questi nuovi contagi, pe ...Oltre a preparare la finale, l’Inter monitora il calciomercato, uno degli obiettivi è Emerson Palmieri del Chelsea, ecco le ultime sul terzino italo-brasiliano e sul momento dei nerazzurri. A 2 giorni ...