Ufficializzati i vincitori del Premio “Telesia for Peoples” 2020, domenica sera la cerimonia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Il professor Paolo Ascierto (settore ricerca), Lazaro “Larry” Cosme, presidente Nazionale FLEOA di Washington che annovera tutte le agenzie federali Usa, tra cui CIA, FBI e NCIS (settore sicurezza), Sandro Lavorgna e Arcangelo Bove (settore imprenditoria), il professor Antonio Maria La Scala in qualità di presidente dell’associazione “Gens Nova” (settore sociale), Mario Giordano di Mediaset e Angelo Cerulo dell’Ansa (settore giornalismo), Nicola Siciliano e Gigi e Ross (settore artistico) sono i premiati del “Telesia for Peoples 2020” che viene assegnato ogni anno a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ufficializzati vincitori Merano WineFestival - The WineHunter Award 2020: pubblicata la guida alle eccellenze wine&food Paolo Gianlorenzo Canosa Sannita, ufficializzati 4 nuovi arrivi in casa rossoblù

Il Canosa Sannita, dopo la vittoria del campionato di Terza Categoria, si appresta a preparare il difficile campionato di Seconda. Il DS Di Cola ed il Presidente Cermignani hanno subito rinnovato la f ...

Tutto pronto per la finalissima del “Calabria fest tutta italiana”

Tutto pronto per la finalissima del “Calabria Fest Tutta Italiana”, il Festival della Nuova Musica Italiana organizzato da Art-Music&Co, con la collaborazione di Rai Radio Tutta Italiana (Radio Uffici ...

Il Canosa Sannita, dopo la vittoria del campionato di Terza Categoria, si appresta a preparare il difficile campionato di Seconda. Il DS Di Cola ed il Presidente Cermignani hanno subito rinnovato la f ...Tutto pronto per la finalissima del “Calabria Fest Tutta Italiana”, il Festival della Nuova Musica Italiana organizzato da Art-Music&Co, con la collaborazione di Rai Radio Tutta Italiana (Radio Uffici ...