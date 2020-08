Ufficiale, tre rinnovi per la SSC Napoli: firma anche Elmas (Di mercoledì 19 agosto 2020) Aurelio De Laurentiis, con Gennaro Gattuso in panchina, vuole fare le cose in grande. Il presidente partenopeo, infatti, ha regalato al mister un grande attaccante, Victor Osimhen, un bomber che può fare la differenza in una squadra già forte e compensare la partenza di Arek Milik. Gli acquisti del Napoli, però, non si fermeranno certo ad Osimhen. … L'articolo Leggi su dailynews24

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: UFFICIALE, slitta l'inizio della #Ligue1: rinviata Marsiglia-St. Etienne per quattro casi di Covid-19 #OMASSE - basketinside360 : SERIE B UFFICIALE - Senigallia, tre giovani del vivaio aggregati alla prima squadra - - stelle_tre : ma @tuttosport oramai è l’organo ufficiale della #Prescrittese? - FCutarelli : RT @CabriniGirl: Fellini degli spiriti?? esce al cinema come film-evento il 31 agosto per tre giorni. Selezione ufficiale Cannes ??Classiques… - Glades56090579 : RT @superm_ITA: 200818 informazioni su #anationonline2020 coi #superm i ragazzi si esibiranno nel palco blu (l'ordine mostrato in foto n… -